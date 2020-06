L’étude qui liait l’autisme et le vaccin ROR était “un trucage”

PARIS, (AFP) – Une étude datant de 1998 qui avait semé la panique dans le monde anglo-saxon en faisant un lien entre le vaccin ROR (rougeole-rubéole-oreillons) et l’autisme infantile était un “trucage élaboré”, accuse jeudi 6 janvier le British Medical Journal (BMJ).

La revue médicale britannique The Lancet s’était formellement rétractée en février 2010 sur cette étude et avait décidé de retirer cet article, qui avait entraîné une baisse de cette triple vaccination en Grande-Bretagne.

Lancet avait déjà reconnu en 2004 qu’il n’aurait pas dû publier cette étude, dirigée par le Dr Andrew Wakefield, laissant craindre un lien possible entre le vaccin ROR et l’autisme qui a été à l’origine d’une vive polémique en Grande-Bretagne.

Plusieurs études (britannique, canadienne, américaine…) publiées après l’étude en cause, qui avait été réalisée sur un échantillon de seulement 12 enfants, n’ont établi aucune corrélation entre la survenue d’autisme et le triple vaccin ROR.

En fait, l’auteur principal qui avait semé la panique en publiant son étude dans la prestigieuse revue médicale, s’est vu reprocher des irrégularités et d’avoir conduit une recherche manquant à l’éthique médicale.

La revue Lancet, en rétractant l’article, avait suivi un jugement du General Medical Council britannique (Conseil général de la médecine), selon lequel certains éléments de l’article de 1998 de Wakefield et ses co-auteurs sont “inexacts” et ses méthodes de recherche “non éthiques”.

En mars dernier, la justice américaine a rejeté tout lien entre le vaccin ROR administré à William Mead alors qu’il était bébé et les symptômes d’autisme qu’il a développé six mois plus tard. Sollicités au téléphone et par courriel par l’AFP pour obtenir leurs réactions, ni le Dr Andrew Wakefield, qui réside aux Etats-Unis, ni son agent d’édition, ne répondaient mercredi 5 janvier au soir.