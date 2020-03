L’étude barométrique de la Fédération Française de Cardiologie préoccupe

À l’occasion des Parcours du Cœur, grand rendez-vous de prévention – santé, qui a eu lieu le mois dernier, la Fédération Française de Cardiologie a publié son enquête annuelle sur les jeunes et leur cœur.

Les jeunes suivent-ils la recommandation zéro cigarette, cinq fruits et légumes par jour, 60 minutes d’activité physique au quotidien ? On est loin du compte et le Professeur Daniel Thomas tire la sonnette d’alarme : « L’enquête confirme que la conscience des effets néfastes du tabac n’est pas un frein pour les jeunes : la cigarette apparaît plus que jamais comme un phénomène de groupe, à nous de faire en sorte que le refus de la cigarette soit aussi une démarche de groupe ».

La Fédération Française de Cardiologie mène une enquête barométrique depuis 13 ans sur les jeunes de 10 à 15 ans (2 956 répondants de la 6ème à la 3ème) et depuis 4 ans sur les jeunes de 9 à 11 ans (4 190 répondants de CM1 et CM2).

Cette étude porte essentiellement sur les comportements des jeunes face au tabac, mais aborde aussi, depuis 2010, l’alimentation et la pratique sportive.

9% des 9-11 ans a déjà essayé de fumer

Plus de la moitié des élèves du primaire consomment deux à quatre fruits et légumes par jour et 1/3 pratique un exercice physique 2 à 3 fois par semaine. Ces résultats plutôt positifs trouvent un écho plus alarmant lorsqu’il s’agit du tabagisme : un enfant sur 10 (9%) a déjà essayé de fumer alors qu’ils étaient 4 % en 2007.

Pourtant leur opinion sur les enfants qui fument sont majoritairement négatives : 53 % d’entre eux pensent que les enfants qui fument souffrent de solitude et sont tristes.

La dépendance reste un risque identifié par la majorité : 99 % soulignent le caractère dangereux de la cigarette.

Paradoxalement, ils tombent majoritairement dans le piège de la 1ère cigarette : 57% pensent que l’on peut essayer une fois et s’arrêter (contre 48 % en 2007).

L’étude révèle l’importance du rôle de l’entourage : en premier lieu (54 %), c’est dans leur foyer que les enfants sont exposés à la cigarette. 13% des enfants ayant un fumeur au sein du foyer ont essayé la cigarette contre 5 % des enfants de foyers non fumeurs.

Les 10-15 ans et leur cœur

Avec l’âge, les bonnes habitudes perdurent : 2/3 des collégiens mangent entre deux et quatre fruits et légumes chaque jour et ils sont 36 % à pratiquer une activité physique deux à trois fois par semaine.

Passage au collège oblige, c’est le tabagisme qui accuse une hausse préoccupante : 32 % des collégiens fument ou ont essayé la cigarette (contre 29 % en 2007) et près de la moitié d’entre eux continueront.

Parmi ces adolescents, 72 % sont issus d’un foyer de fumeurs. Là encore, le rôle des parents est déterminant : 52 % des adolescents déclarent avoir arrêté de fumer à la demande de leurs parents.

Comme pour les plus jeunes, les collégiens ont une opinion négative sur la cigarette : le prix et la dépendance sont cités par 85 % d’entre eux et les effets négatifs de la cigarette sur le physique (toux, dents jaunies) suivent de près et pèsent dans la décision d’arrêter.

Cette enquête, administrée par Kantar Health, a été menée auprès des élèves des 4 000 classes participant aux Parcours du Coeur scolaires.

Les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de mortalité chez les femmes – 2ème cause

chez les hommes. Les modifications des habitudes de vie laissent craindre leur augmentation dans les prochaines années. Pour lutter contre ce fléau, une bonne hygiène de vie est très efficace. C’est le message que veut faire passer la Fédération Française de Cardiologie.