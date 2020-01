Lettre ouverte à Barak Obama

Lettre ouverte à Barack Obama

Monsieur le Président,

Nous faisons le rêve que les États-Unis d’Amérique contribuent au renforcement du droit international humanitaire en signant les traités d’Ottawa et d’Oslo.

Monsieur le Président,

Les Français ont suivi votre élection à la présidence américaine avec un enthousiasme sincère.

Nous savons qu’un immense travail vous attend, mais nous avons confiance et pensons que vous saurez marquer l’histoire par votre courage politique.

Parmi les espoirs que vous incarnez aujourd’hui figure en bonne place la conviction que la première puissance de la planète va enfin retrouver les vertus du multilatéralisme.

Alors, Monsieur le Président, à l’heure où votre élection a donné corps au rêve de Martin Luther King, permettez-moi de vous exprimer le rêve et l’attente exigeante de tous les peuples de la planète : que les Etats-Unis contribuent au renforcement du droit international humanitaire et au respect de ses règles, pour mettre un terme au massacre programmé de milliers de civils, victimes des mines antipersonnel et des bombes à sous-munition dans le monde…

À l’occasion de votre première visite en France, je joins ma voix à celle de Handicap International pour vous demander que les Etats-Unis signent rapidement le Traité d’Oslo contre les bombes à sous-munitions, et le Traité d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel.

Handicap International