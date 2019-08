L’éthique dans les pratiques cliniques

Les pratiques cliniques auprès de personnes en situation de handicap soulèvent de multiples questions fondamentales sur l’origine, la vie ou la mort (avec, notamment, le diagnostic prénatal), la procréation et la filiation (le droit à la sexualité et à la parentalité des personnes handicapées), sur l’autonomie et le respect de l’altérité (problème de tutelle, du choix du lieu de vie).

Elles impliquent de s’interroger d’un point de vue éthique sur l’anormalité, le rapport entre corps et psyché, l’articulation entre pensée et langage, l’altérité, la question du mal et de l’absurde, l’appartenance à l’humain, et d’étudier leurs enjeux psycho(patho)logiques, en particulier inconscients. Elaboré à la suite du deuxième séminaire interuniversitaire sur le handicap, cet ouvrage aborde la complexité de l’intrication entre éthique et clinique dans une perspective pluridisciplinaire, et ouvre sur la diversité des situations et des recherches engagées et à entreprendre dans le champ du handicap.

Ouvrage collectif Editions ERES Collection Connaissances de la diversité 25 euros