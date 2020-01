Venez découvrir le travail mené cette année au sein des ateliers de Léthé Musicale. Dimanche 28 juin à partir de 15h00 au Théâtre de verdure du Centre Pierre Valdo, 176 rue Pierre Valdo à Lyon 5° Au programme, 10 groupes multi-instrumentaux et vocaux, 10 solos et duos, et en plus cette année merguez, tombola, et mini-bal après le concert.