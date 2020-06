« L’été des seniors à Paris » : la Ville de Paris propose aux personnes âgées tout un programme d’activités en juillet et en août !

La Ville de Paris met en place chaque année l’opération « Spécial été », un large programme destiné à favoriser le lien social et combattre l’isolement des personnes âgées pendant les mois de juillet et août. Activités culturelles et sportives, conférences dans le cadre de l’Université permanente et même séjours hors de la capitale. Demandez le programme !

Les activités

Ce programme, destiné aux Parisiens âgés de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail), propose des visites guidées, des randonnées pédestres, des places de spectacles et de cinéma, des promenades découvertes de l’écologie urbaine dans des parcs et jardins, des sorties intergénérationnelles, des activités sportives, sans oublier les nombreuses activités des clubs seniors de la capitale dont la plupart restent ouverts durant l’été.

Conférences de l’Université permanente de Paris

Ouverte aux Parisiens retraités ou préretraités dès 55 ans, l’Université permanente de Paris propose des nouveautés pour la session de l’été 2010 :

– une filière « Civilisation », avec des conférences proposées dans le cadre de l’année de la Russie en France ou consacrées aux grandes expositions qui ont lieu à Paris ;

– une filière « Histoire », consacrée à la deuxième guerre mondiale et à l’implication des Parisiens lors de ces événements qui ont marqué notre histoire ;

– une filière « Botanique », avec des conférences projections sur l’art des jardins ;

– une filière « Histoire de l’art », avec de nombreux stages sur des thèmes variés : « L’Art et l’animal », « Paris au Moyen-âge », « Une histoire de l’Antiquité à nos jours », « Un art de vivre sous Napoléon III »…;

– une filière « Sciences », avec un cycle de conférences sur la contrefaçon, mis en place avec la collaboration de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Séjours hors de la capitale

Des séjours de vacances, des excursions et des séjours verts dans des résidences du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris sont proposés aux Parisiens âgés de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail).

Infos pratiques :

· le programme « l’été des seniors à Paris » est disponible sur le site paris.fr, à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les mairies d’arrondissement, les sections et les clubs seniors du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et les PPE-CLIC (Points Paris Emeraude) de la Ville ;

· la plupart de ces activités sont gratuites, sauf quelques-unes dont les tarifs varient selon les ressources ;

· renseignements et inscriptions auprès des services loisirs des sections d’arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.