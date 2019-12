L’Estonie en deuil après l’incendie meurtrier d’un orphelinat pour handicapés

TALLINN, (AFP) – Les drapeaux ornés de rubans noirs étaient en berne lundi dans toute l’Estonie, alors que le pays balte pleurait les dix victimes de l’incendie la veille d’un orphelinat pour handicapés. Le gouvernement a décrété une journée de deuil après l’incendie qui a éclaté dimanche dans l’orphelinat, situé dans la ville côtière de Haapsalu (nord-ouest) et qui a fait dix victimes parmi les résidents dont la plupart se déplaçaient en fauteuil roulant ou restaient alités.

“Les dix victimes ont été transportées à l’hôpital local où le décès de cinq d’entre elles a immédiatement été constaté tandis que les cinq autres ont été placées en soins intensifs”, a déclaré à la presse la directrice de l’hôpital, Kai Tennisberg. “Sur les cinq, seul le coeur d’une fillette de 13 ans battait encore, mais nous l’avons perdue aussi. Les dix ont donc été déclarés morts”, a indiqué Mme Tennisberg, précisant que l’inhalation de fumées était la cause des décès.

Selon le service régional des urgences, huit enfants âgés de 7 à 16 ans et deux adultes handicapés âgés de 20 et 21 ans vivant à l’orphelinat, ont péri dans cet incendie dont l’origine n’est pas encore connue. Des bougies ont été allumées en leur hommage à proximité des décombres du bâtiment à Haapsalu, une petite ville de 12.000 habitants, située à 100 kilomètres à l’ouest de Tallinn. Le gouvernement a appelé les habitants de Tallinn et de Tartu, deuxième ville d’Estonie d’allumer les bougies sur les places centrales de ces villes.

Au total, 47 jeunes, dont 28 orphelins ou enfants abandonnés vivaient dans cet orphelinat, selon son site internet. De nombreux enfants étaient handicapés et utilisaient pour se déplacer des chaises roulantes. Selon les autorités, 37 enfants et neuf adultes se trouvaient dans la maison au moment de la tragédie.