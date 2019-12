L’essentiel du Monde des ados accessible à tous !

Depuis le 28 octobre 2009, Le Monde des ados est accessible aux jeunes aveugles et malvoyants, en partenariat avec les associations GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes) et HandiCaPZéro, et avec le soutien de la Fondation Orange. Plus de contrainte d’accès aux informations pour les 10-15 ans, vive l’autonomie pour tout savoir sur leurs sujets préférés !

Désormais, L’intégralité du magazine bimensuel s’écoute.

La question d’actu, Le dossier, C’est perso, À l’affiche, Découvertes, Les bons plans… disponibles sur CD.

Tous les 15 jours, un lecteur bénévole s’engage à lire Le Monde des ados. La version sonore réalisée est disponible sur abonnement sous la forme d’un CD qui est envoyé à l’abonné. Elle sera également disponible en téléchargement.

L’association GIAA propose aussi de former les lecteurs du Monde des ados qui souhaiteraient prêter leur voix pour lire et enregistrer la version sonore.

giaa.org – Tél : 01.47.34.30.00.

– Pour le numéro du 28 octobre où le dossier est consacré aux jeunes aveugles et malvoyants, l’accessibilité est renforcée.

L’ensemble du contenu de ce numéro est disponible en ligne sur handicapzero.org : le portail d’informations qui répond aux normes maximales d’accessibilité. Les contenus adaptés sont découpés comme dans la version magazine. On peut lire avec l’aide d’une plage braille par exemple ; ou paramétrer son profil de lecture si on est malvoyant (choix multiples de la couleur du fond d’écran et taille et couleur des caractères).

Le dossier “aveugles : ils voient autrement” dans ce numéro est spécialement édité en braille.

Pour se procurer ce dossier gratuitement, composer le numéro vert d’HandiCaPZéro : 0800.39.39.51 ou demander à recevoir l’édition adaptée sur handicapzero.org.