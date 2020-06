L’espoir d’une amélioration pour les myopathes

Les premiers résultats d’un essai thérapeutique innovant laissent entrevoir la mise en place d’un traitement permettant « l’amélioration de la force musculaire des patients, mais en aucun cas une guérison de la maladie ».

Cet essai thérapeutique, qui a porté sur les effets d’une supplémentation en antioxydants, s’est déroulé jusqu’à mi-septembre au CHRU de Montpellier. 54 patients y ont participé pendant 17 semaines. L’étude repose sur des travaux scientifiques préalables « qui ont montré que le stress oxydant est impliqué dans la maladie. En contrecarrant ce stress oxydant, les fonctions mus-culaires chez les sujets sont améliorées », précise le professeur Jacques Mercier. Ce chercheur est chef du service physiolo-gie clinique au cHru de Montpellier et directeur de l’unité physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles à l’Inserm. « L’effet de la supplémentation en antioxy-dants montre une amélioration de la force musculaire d’environ 11 % : 1,6 kilos en plus, pour 14 kilos constatés sur les patients ordinaires », ajoute-t-il. « En améliorant la fonction musculaire, nous pouvons espérer une stabilisation de la pathologie et un quotidien meilleur pour les patients. C’est très encourageant. Dans un an et demi, un traitement devrait être accessible ».Néanmoins, le médecin souligne que « ce traitement ne guérira pas la maladie : il faudra des études beaucoup plus complexes pour y parvenir ». Aucun traitement n’existe à ce jour pour la dystrophie FsH (facio-scapulo-humérale) également appelé myopathie FsH. Elle vient d’être re-connue comme dystrophie musculaire la plus fréquente, touchant 4.000 personnes en France. Cette maladie gé-nétique se déclare le plus souvent à partir de 20 ans.

