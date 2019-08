L’Espagne est le pays d’Europe le plus touché par la “grippe mexicaine”

Le ministère espagnol de la Santé a annoncé vendredi que le pays comptait désormais 88 cas confirmés de grippe A(H1N1), le total le plus important en Europe et le quatrième dans le monde entier après le Mexique, les Etats-Unis et le Canada.

Selon le communiqué du ministère, ces 88 malades répondent positivement au traitement et ont pu quitter les hôpitaux où ils se trouvaient. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi, 33 autres personnes étaient toujours en observation. Seuls neuf des cas confirmés concernent des personnes n’étant pas rentrées récemment du Mexique