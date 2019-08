L’Espace emploi de l’Agefiph, premier site emploi handicap de France

Lancé il y a juste un an en partenariat avec Meteojob.com, l’Espace emploi du site www.agefiph.fr s’affiche déjà comme le premier site emploi handicap de France. Avec en moyenne sur l’année 2009 : 120 000 visiteurs/mois, 106 000 visiteurs journaliers/mois et 930 000 pages vues/mois (source Weborama). « Dans ce partenariat, nous souhaitions faciliter et élargir les mises en relations François Atger, directeur de la communication externe de l’Agefiph. Objectifs atteints. Depuis 2004, le site internet agefiph.fr propose les informations essentielles sur l’emploi et le handicap.

Aujourd’hui www.agefiph.fr c’est :

– 7 000 offres d’emploi de moins de 6 semaines dont plus de 100 nouvelles offres chaque jour ;

– 18 000 profils de candidats handicapés disponibles dans la CVthèque ;

– Plus de 2 000 mises en relation par mois (candidat adressant leur profil en réponse à une offre) ;

– 30 000 abonnés aux newsletters Agefiph ;

– Plus de 300 témoignages d’entreprises et une centaine d’articles pour tout savoir sur le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’accessibilité, la sous-traitance au secteur protégé, le paiement de la contribution Agefiph…

-Toutes les adresses pour trouver des contacts pour aider à la recherche d’emploi.

Un espace emploi gratuit au service des recruteurs et des candidats handicapés

Côté recruteurs, un espace dédié au recrutement de leurs futurs collaborateurs handicapés, avec la mise à disposition de services gratuits :

– Accédez à un service pour tous vos recrutements : Que vous recrutiez un cariste ou un ingénieur, quel que soit le niveau de qualification recherché, en quelques clics, créez le profil de votre entreprise et déposez vos offres d’emploi.

– Définissez précisément vos besoins : Lors du dépôt de votre offre, vous définissez vos critères de recrutement. En plus des critères liés aux compétences, types de contrat… vous validez, à partir d’une liste indicative, les aptitudes nécessaires pour occuper le poste.

– Suivez vos offres et vos candidatures : A partir de votre tableau de bord suivez et gérez vos offres et les candidatures reçues. D’un seul clic, vous pouvez suspendre ou prolonger un recrutement. D’un coup d’œil vous êtes informés des candidatures déposées sur vos offres.

– Trouvez les profils adaptés à vos besoins : A partir de vos critères et de vos offres, recherchez, parmi les 18 000 profils disponibles dans la Cvthèque, les candidats dont les compétences sont les mieux adaptées à vos besoins.

Côté candidats, de nouveaux services destinés à les aider à trouver les offres les mieux adaptés à leurs besoins. L’objectif : éviter les candidatures « au hasard » et permettre aux recruteurs d’avoir des recrutements plus efficaces. Parmi les nouveaux services proposés aux candidats :

– La météo emploi : Le candidat indique qui il est, ses compétences, ses contre-indications…. En fonction de ces éléments, l’Agefiph l’aide à trouver les offres qui lui correspondent le mieux : plus le soleil brille, plus l’offre correspond à son profil.

– Des propositions personnalisées : Grace à un référentiel métier riche de 900 métiers et 5000 passerelles entre métiers, à partir du profil du candidat, ses expériences, ses compétences, ses contraintes, l’Agefiph lui permet de découvrir des offres auxquelles il n’aurait pas pensé.

-Des informations spécifiques : Les candidats ont accès à des informations particulièrement utiles, compte-tenu de leur handicap, pour faire le bon choix. Ainsi, pour chaque offre, ils connaissent la distance entre leur domicile et le lieu de travail ainsi que les principales contraintes du poste.