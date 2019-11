Les voitures électriques et hybrides sont un danger pour les malvoyants, selon Retina France

L’association Retina France demande que les autorités imposent aux industriels un fond sonore ou un bip spécial afin d’équiper ces véhicules.





Certes une voiture plutôt silencieuse est en théorie un atout pour nos oreilles mais l’absence de bruit est un danger mortel notamment pour les malvoyants et les aveugles, souligne l’association qui rappelle qu’un jeune fille était gravement blessée en traversant une rue en centre-ville. « L’ouïe est l’un de nos cinq sens et les malvoyants le privilégient, poursuit Retina France. Ne plus entendre ni percevoir les véhicules est donc très pénalisants pour eux. »

Pour repérer les véhicules à l’approche, l’association Retina France demande d’imposent aux industriels d’équiper ces véhicules d’un fond sonore ou d’un bip spécial.