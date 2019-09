Les Virades de l’espoir soufflent plus fort en 2010 !

Dimanche 26 septembre dans 500 villes de France, une journée familiale, sportive et solidaire pour combattre la mucoviscidose. 500 sites en France (dont 60 en Ile-de-France) accueilleront le public lors cette 26e édition des Virades de l’espoir. Le principe est simple : pratiquer un effort sportif à sa mesure (marche, circuit à vélo, course…) et soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose. L’idée originelle ne change pas : donner son souffle à ceux qui en manquent à cause de la mucoviscidose (pour mémoire cette maladie génétique détruit progressivement les poumons).

La 1ère flashmob du souffle, partie géante de bulles de savon, s’est tenue aujourd’hui à 11h au parc Monceau – Paris :

Des centaines de participants ainsi que Valérie Bègue sont venus lancer les Virades de l’espoir qui se dérouleront demain partout en France !

Rendez-vous demain à la Virade de Paris au Jardin d’Acclimatation :

9h30 : Départ de la course du souffle

11h30 : Marche symbolique en présence de François Cluzet, parrain de l’association Vaincre la Mucoviscidose