Les virades de l’espoir : agir ensemble pour vaincre la mucoviscidose

L’association Vaincre la Mucoviscidose organise la 28eme édition des Virades de l’Espoir dimanche 30 septembre 2012, Journée annuelle nationale de mobilisation contre la mucoviscidose. 500 Virades se dérouleront partout en France impliquant 30 000 bénévoles et plus d’1 million de personnes qui participeront à cet incontournable rendez-vous à l’attention des patients.

Une manifestation festive, solidaire et pérenne organisée par les bénévoles au niveau local et national

Les Virades de l’Espoir sont le rendez-vous mobilisateur de tous ceux concernés par la mucoviscidose et ouvertes à tous : enfants, parents, familles, amis, établissements scolaires, patients, chercheurs, médecins, infirmières, entreprises, collectivités locales, associations, bénévoles, etc. Le grand public n’est pas étranger à ce grand rassemblement convivial, il y est convié pour qu’il comprenne ce qu’est cette maladie et quels en sont les besoins et les enjeux.

Le Principe : faire avancer la cause et améliorer la vie des patients et leurs familles

L’esprit des Virades de l’Espoir tourne autour du parrainage. Il s’agit d’apporter sa contribution en donnant symboliquement son souffle pour ceux qui en manquent :

• en partageant l’accomplissement d’un effort physique et sportif à sa mesure (marche, vélo, roller, course… ou compétition),

• en donnant de son temps en participant aux Virades, en aidant les organisateurs, en rencontrant les personnes concernées dans la lutte contre cette maladie et leur famille,

• en contribuant à la collecte de dons personnels ou recueillis auprès de l’entourage.

• Cette collecte de fonds contribue concrètement au financement des actions de l’association Vaincre la Mucoviscidose pour les patients.

Mobilisation et solidarité citoyennes : une aide concrète pour les patients

Grâce aux dons collectés sur l’ensemble du territoire, l’association Vaincre la Mucoviscidose finance les projets et travaux de recherche, contribue à l’amélioration des soins et prise en charge médicale, soutient par des actions sociales les malades pour leur permettre de vivre mieux. 48 % des ressources financières annuelles de l’association sont constituées lors de cette journée (5.8 millions d’euros collectés en 2011).

