Les troubles du comportement sont le plus souvent improprement considérés comme une des caractéristiques du syndrome autistique. A ce titre ils sont une des principales causes d’exclusion des personnes atteintes d’autisme dans les structures d’accueil, que ce soit pour les enfants, les adolescents mais surtout pour les adultes, quand ces comportements deviennent plus difficiles à accepter.

Ce petit manuel se propose d’essayer de mieux faire comprendre que dans la plupart des cas, les troubles du comportement peuvent être évités. Pour cela il faut s’efforcer d’en comprendre les causes pour analyser comment nos propres réactions peuvent les aggraver. Il faut cependant penser que l’on ne pourra pas éviter leur apparition. Nous aborderons quelques idées sur la prise en charge des troubles du comportement quand ils se déclenchent malgré nos efforts pour les prévenir.

Ce texte est destiné aux professionnels de terrain ainsi qu’aux parents qui ont à faire face à ce type de comportements difficiles. Comme tout texte de ce genre, il ne saurait apporter des recettes toutes faites et ne peut que compléter l’expérience des lecteurs qui y trouveront, en grande partie, ce qu’ils y mettront eux-mêmes en y adjoignant leurs propres expériences.

Gloria Laxer

Docteur en Lettres, orthophoniste, a été chargée de mission aux handicaps et à l’intégration auprès du Recteur de Clermont Ferrand, Directeur de recherches à l’Université de Lyon 2 en Sciences de l’éducation.

Elle anime fréquemment des sessions de formation et intervient dans les établissements spécialisés. Elle a également participé aux Etats-Unis aux recherches sur les procédures d’évaluation et les familles à haut risque.

Paul Trehin

Parent d’un adulte atteint d’autisme. Membre fondateur d’Autisme France, Vice-président d’Autisme Europe de 2002 à 2007. Auteur de nombreux articles sur l’éducation assistée par ordinateur pour les personnes atteintes d’autisme ainsi que sur l’éthique dans la recherche sur l’autisme et dernièrement sur l’utilisation des potentiels dans les stratégies éducatives pour les personnes atteintes d’autisme.

Les troubles du comportement associés à l’Autisme et aux autres handicaps mentaux (2e édition) – G. Laxer § Paul Tréhin – AFD édition – 208 – 136 pages

Préface : Professeur Bernadette Rogé

