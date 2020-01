Les Trophées “Changeons de regard” seront remis mercredi

La ville de Paris remettra mercredi 21 octobre les Trophées ” Changeons de regard “. Ces récompenses sont attribuées depuis 2001 à des projets pédagogiques, participatifs et festifs visant à « favoriser une prise de conscience et mobiliser les acteurs autour de cette volonté de changer le regard sur le handicap ». Les projets doivent impliquer des personnes valides et handicapées ou proposer de nouvelles voix d’évolution à ces dernières.

Cette année le Trophée est revenu à l’association Aires pour son projet “Aires de rien”. Il s’agit d’impliquer des situations d’handicap mental dans la réalisation de trois courts clips vidéo. Ceux-ci seront notamment diffusés sur YouTube et Dailymotion. Le Trophée est doté de 5 000 euros.

L’association Acajou recevra la mention spéciale du jury dotée de 2 000 euros, une somme qui lui permettra de faire participer à des événements culturels (en tant que spectateurs ou acteurs) des non-voyants ou mal-voyants.

Le coup de Coeur du jury, également doté de 2 000 euros, reviendra à l’association Les Toiles Enchantées. Elle propose à des enfants handicapés de participer à la réalisation d’un film (écriture, réalisation, ou comme acteurs) avec des réalisateurs reconnus (Niels Tavernier, Isabelle Nanty, Benoît Cohen entre autres).

Enfin le dernier trophée qui n’est pas accompagné d’une dotation financière, le prix Initiative de Quartier sera décerné à l’association Maison verte. Celle-ci propose à des personnes en situation d’handicap auditif ou visuel de voir des grands classiques du cinéma au moyen de sous-titrage ou d’audio-description.