L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) présentent « Les trois vies de ma mère », une exposition inspirée et forte de Gérard Alary, dans la superbe chapelle de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

La mère de Gérard Alary, Georgette, est atteinte par la maladie d’Alzheimer. Elle vit dans l’atelier de son fils, artiste peintre. Il a puisé à proximité de cette pathologie de l’absence et de l’oubli, qui frappe un être particulièrement aimé, une oeuvre puissante et émouvante. Il s’agit en fait d’une installation, c’est-à-dire d’une rencontre autour de ce projet pictural d’amis ; un photographe, Nicolas Rostagni, un auteur d’univers sonore, Laurent Garnier, un vidéaste, Hakeem B, qui fréquentent l’atelier de Gérard et connaissent donc bien sa mère. Cette présence et l’affectivité qui s’en dégage, au-delà du désastre de la perte de la mémoire, les a tous transformés. Leurs contributions dans cette exposition sont des restitutions de la force, de l’énergie, de la tendresse aussi, qu’elle leur a données. Méditation sur l’alchimie étrange provoquée par la présence d’un être dont la conscience se défait, cet événement dépasse le cadre d’un protocole compassionnel. Cette exposition célèbre le partage de ce qui rassemble mais aussi permet de nous dépasser dans la condition humaine, au-delà des malheurs qui l’accablent et des bonheurs qui l’honorent.

Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

4, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris. Ouvert au public tous les jours de 10h à 18h Rens. : 01 43 55 48 48