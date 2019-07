[LES TRIBULATIONS DE DORINE] Le secret

Le manque de mobilité peut entraîner des douleurs et une fatigue qui gâchent nos vies. Si on y ajoute les longues heures passées devant un poste de travail ou en voiture dans les embouteillages, la demande d’arrêt maladie n’est plus très loin. Sourire… Il y a un an, j’ai eu la chance de trouver un remède contre ce sentiment de « se sentir toujours mal ». Tel qu’on me l’a fait découvrir, je vous donne le secret…

Un soir de novembre, je rends visite à ma grande amie Dominique. Elle me reçoit dans son splendide rez-de-jardin au cœur d’un quartier animé de la capitale. Je suis heureuse de la revoir dans son petit havre de verdure et de paix. Je m’efforce de lui sourire. Elle remarque pourtant au fil de la conversation que je suis en petite forme et toute maigrichonne. On bavarde autour d’une de ses délicieuses tasses de thé blanc. Le moment des confidences venues, je lui explique, au bord des larmes, que ma vie devient morose. Je n’ai le goût à rien. Je me sens fatiguée, surtout à cause de ces jambes inertes qui pèsent plusieurs tonnes à force de passer tant de temps assise en fauteuil. Je n’ai plus de force, de courage, une vraie petite mamie. Si le physique ne suit plus, que vais-je devenir ?

Dominique, elle, est en pleine forme. Reporter, journaliste, écrivain, présidente d’une grande association, elle tient le cap et déploie une énergie incroyable dans tout ce qu’elle entreprend. À l’écoute de ma détresse, elle me propose de revenir le lendemain. « Je vais te présenter Tina. Elle est incroyable. Elle vient me masser toutes les semaines. Demain je t’offre ma place. Tu ne seras pas déçue » insiste-t-elle.

J’hésite… L’idée de retraverser Paris le lendemain m’effraye un peu, mais je fais confiance à Dominique et accepte sa proposition. Je suis si mal en point. La promesse d’un peu de réconfort me fera vite oublier l’heure passée en voiture.

À 18 heures, le lendemain, je frappe à la porte de Dominique. Elle m’invite à entrer « Tina ne va pas tarder, elle est très ponctuelle ». Et effectivement, Tina me succède, une valise à la main. « Installez-vous dans la chambre de devant, je vous laisse tranquilles ! » s’exclame-t-elle enjouée.Tina m’invite à me déshabiller et à m’allonger sur le lit. Comme elle mesent un peu gênée, elle ajoute pour me rassurer « Ne craignez rien, c’est mon métier, je masse des corps toute la journée ». Sa douceur me rassure. Je me détends pendant qu’elle installe son matériel. Je l’observe mélanger des lotions à base de crèmes hydratantes et d’huiles essentielles. J’aime leurs parfums.

« J’ai été formée à une méthode de massage appelée Piroche. En alternance avec un massage manuel traditionnel, l’application des ventouses le long des méridiens vont drainer les tissus et les oxygéner en profondeur. C’est une méthode anti-stress, anti-âge, anti-idées noires ! », dit-elle en souriant.Tina commence par me masser le dos et la nuque. Elle applique du bout des doigts une pression plus ou moins forte selon les tensions qu’elle perçoit. J’ai l’impression qu’elle lit dans mes pensées en appuyant là où j’en ai besoin. Puis elle me masse longuement les jambes. Je sens qu’elle y met de l’ardeur. Je me relâche complètement et ferme les yeux. « Dieu que ça fait du bien ». J’entends vaguement Tina manipuler les ventouses mais je ne cherche pas à savoir ce qu’elle fait. Je flotte. Alors que je suis totalement détendue, j’éprouve soudain une sensation inattendue : j’ai le sentiment d’être debout. Je suis tellement bien que je me mets à danser. D’un pied léger, je foule l’herbe humide et fraiche. L’odeur de la campagne aimée de mon enfance me revient aussi en mémoire… Il me faudra quelques minutes avant de sortir de ma plénitude. Je veux prolonger ce moment au maximum. Quand je lui raconte ce qui vient de se produire, Tina n’en revient pas. Bien sûr, je n’ai vécu qu’une seule et unique fois cette expérience sensorielle, mais au fond de mon âme, elle demeure à jamais.

Depuis, je vois Tina toutes les semaines pour faire le plein d’énergie. Elle est devenue celle qui apporte la lumière. Et ma confidente aussi. Sa sagesse me guide parfois autant que ses mains m’apaisent. Depuis que je vois Tina, je suis donc une autre paraplégique. C’est le secret que je voulais vous faire partager.

Aviatrice, Dorine Bourneton est devenue paraplégique à 16 ans suite à un accident d’avion. Retrouvez sa chronique “Les Tribulations de Dorine” dans chaque numéro de Handirect.