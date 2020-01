Les temps forts de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière du 16 au 22 septembre

A l’occasion de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière, Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, Michèle Merli, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière, invitent les Français à repenser leurs modes de déplacements en faveur d’une mobilité plus durable et plus sécurisée. Pour cette première édition, le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a souhaité proposer un événement grand public pour promouvoir l’intermodalité, un meilleur partage de l’espace public et la sécurité des déplacements des usagers, plus particulièrement des plus vulnérables.

Du 16 au 22 septembre, plus de six cent cinquante événements pour découvrir près de chez soi des solutions de déplacements toujours plus innovantes. Adopter le co-voiturage, l’autobus pédestre ou cycliste, réapprendre le partage de l’espace public, découvrir de nouveaux modes de déplacements pour les trajets domicile-école ou domicile-travail… c’est au quotidien que nous pouvons tous adopter des comportements plus respectueux de l’environnement. C’est ce que proposeront de faire découvrir de nombreuses collectivités locales, entreprises exploitant un réseau de transport, associations, services publics et établissements scolaires, qui ont répondu à l’appel à projets lancé par le Ministère du Développement durable en organisant dans toute la France plus de six cent cinquante événements.

La mobilisation de l’ensemble des acteurs met en lumière le travail déjà accompli pour proposer aux Français des solutions toujours plus innovantes. On assiste à un véritable foisonnement d’initiatives en ville comme à la campagne : amélioration des dessertes urbaines, création de zones limitées à 30 km/h ou de zones de rencontres, mise en œuvre de plans de déplacements dans les entreprises et développement de l’écomobilité scolaire.

Mercredi 16 septembre, la « Journée du transport public ». Pendant une journée entière, dans plus de 30 départements et 120 agglomérations, le ticket de transport sera au prix de 1€. Une très belle initiative pour tester les réseaux de transports en commun près de chez soi.

À partir du 14 septembre et pendant six semaines, un rendez-vous quotidien de sensibilisation à la sécurité routière. Cette première édition, pour laquelle 50 % des projets concernent la sécurité routière, est aussi l’occasion pour le ministère du Développement durable de lancer une nouvelle campagne inédite, « Un accident n’arrive jamais par accident » : première campagne télévisée quotidienne pour interpeller les Français sur les manquements aux règles du Code de la route qui finissent en drames.

Pour Michèle Merli, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière, « Le rapprochement mobilité et sécurité routière durant cette semaine est riche de sens : c’est l’occasion de rappeler à tous les Français que, quels que soient les modes de déplacements sur la route, les règles de circulation sont là pour nous protéger. La nouvelle campagne de sensibilisation de la Sécurité routière a pour but d’expliquer le bien fondé des règles du Code de la route. L’enjeu est de taille : le partage apaisé de l’espace public pour préserver des existences ensemble, sauver notre planète et vivre mieux ». « Le Grenelle Environnement offre aux Français la possibilité de se déplacer autrement. Depuis 2 ans, le nombre de lignes de tramway a doublé, tout comme les lignes TGV à grande vitesse » précise Dominique Bussereau.

« Le Grenelle Environnement a initié un changement radical de stratégie en matière de transport. Son objectif est d’offrir à chaque Français une alternative à la route pour réaliser ses déplacements. Cette année, l’Etat a annoncé un montant de 800M€ pour accompagner le doublement du réseau de transports collectifs en site propre des villes de France. Nous sommes en train de poser les premières pierres de la ville post-Grenelle, la ville de proximité, de la qualité de vie et de l’efficacité. » conclut Jean-Louis Borloo.

Retrouvez le programme complet de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière, et de la journée du Transport Public sur le site : http://www.bougezautrement.gouv.fr