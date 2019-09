Les Suisses se sentent en bonne santé

Une grande majorité (87%) de la population suisse se sent en bonne ou en très bonne santé, selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique portant sur l’année 2007. Plus d’un tiers présente toutefois un excès de poids. Quelque 37% de la population de plus de 15 ans est en situation de surcharge pondérale, dont 8% souffre d’obésité, écrit mardi l’OFS. Les hommes (46%) sont bien plus nombreux que les femmes (29%) à présenter un excès de poids. Toutefois, après avoir régulièrement augmenté depuis 1992 (elle était de 30%), la part des personnes en surpoids s’est stabilisée entre 2002 et 2007.

Parallèlement, la part de la population pratiquant une activité physique correspondant aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé est passée de 36% à 41% en 5 ans. Les hommes (43%) sont plus actifs que les femmes (39%) dans la catégorie 15-34 ans. Si la majorité des Suisses se sent en bonne santé, nombreux sont ceux qui souffrent de maux de dos (43%), de faiblesse généralisée (42%) ou de maux de tête (36%). Une personne sur 5 présente aussi des symptômes de dépression. Chez les 15-24 ans, c’est l’alcool qui pose problème. Un quart des jeunes se saoûlent au moins une fois par mois. (Source Office fédéral de la statistique)