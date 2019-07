Les sportifs Paralympiques de l’Avia-Club athlétisme reçus à l’Hôtel de Ville

La ville met à l’honneur les athlètes de l’Avia Club d’Issy-les-Moulineaux, jeudi 8 novembre à 18h30, à l’Hôtel de Ville.

Quand on parle de Jeux paralympiques, on ne peut s’empêcher de rendre hommage à lavolonté de ces athlètes, qui ont su dominer et dépasser leur handicap pour se hisser au plus haut niveau de la compétition. Six athlètes et un entraîneur de l’Avia Club athlétisme ont porté haut les couleurs de la France et d’Issy-les-Moulineaux lors des Jeux paralympiques de Londres qui se sont déroulés du 28 août au 9 septembre.

Guide de la championne multiple médaillée paralympique et championne du monde Assia El Hannouni, Gautier Simounet est revenu de Londres avec une médaille d’or autour du cou. Le duo a remporté le 200m, s’offrant même le luxe de battre le record dumonde avec un chrono à 24’46’’. Il s’agit là d’une juste récompense pour le coureur isséen qui a « enfin sa médaille » comme le soulignait Assia El Hannouni après la course.

Trésor Makunda à remporté une médaille de Bronze dans l’épreuve du 400m (catégorie déficient visuel) avec son guide Antoine Laneyrie. Il s’agissait de la troisième participation de Makunda aux Jeux paralympiques (médaillé d’Argent sur 100m à Athènes en 2004, de Bronze sur 100m et 4x100m à Pékin en 2008).

Trois autres Isséens ont participé à ces Jeux : Edgar Onezou qui est le second guide de Trésor Makunda. Clavel Kayitaré qui se classe cinquième du 100m et septième du 200m et Jean-Baptiste Alaize qui a terminé septième à la longueur et en demi sur 100m et 200m. L’ensemble de ces sportifs étaient coachés par Jo Maisetti, entraîneur Isséen.