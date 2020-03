Les sourds marchent à Paris pour défendre la langue des signes

Plusieurs centaines de sourds et de malentendants ont manifesté samedi après-midi à Paris, à l’occasion de la 51ème Journée mondiale des sourds, pour défendre et promouvoir la langue des signes.La marche, organisée par des associations entre la place Colette, devant la Comédie-Française, et la place de la République, a rassemblé sous le soleil huit cent cinquante manifestants, dont des représentants de la Fédération mondiale des sourds et de l’Union européenne des sourds, selon l’estimation de la police.