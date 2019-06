Les Souffleurs d’images donnent aux déficients visuels accès à la culture

Souffleurs d’Images, pour et avec les personnes aveugles et malvoyantes

Le service Souffleurs d’Images propose aux personnes aveugles et malvoyantes d’accéder, quand elles le souhaitent, à l’événement culturel de leur choix.

Le service développe une médiation humaine et personnalisée. Un souffleur bénévole, lui- même étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle ou d’une exposition. Le lieu partenaire offre quant à lui place du souffleur.

Basé à Paris et en Ile-de-France, Souffleurs d’Images se développe à présent en région avec le projet « Souffleurs d’Images en Festivals »

Un site internet accessible

Intuitif et interactif, le site a été conçu pour être 100% accessible aux publics aveugles et malvoyants. Le site respecte les critères niveau A du référentiel RGAA.

L’accessibilité du site a été testée à plusieurs reprises par un panel de personnes aveugles et malvoyantes lors des étapes de développement. Leurs expériences de navigation, nous ont permis de développer au mieux l’accessibilité, en adaptant les contrastes de couleurs, en recherchant une typographie adaptée (police et taille des caractères), en intégrant systématiquement une alternative texte aux différentes images, en étiquetant correctement les champs des formulaires ou encore en structurant les titres.

Un site aux fonctionnalités dédiées

Le site des souffleurs d’images, souffleurs.org est dédié aux pratiques culturelles des personnes aveugles et malvoyantes et leur permet de découvrir le fonctionnement du service, d’identifier les offres partenaires, de réserver un Souffleur d’Images. Egalement de retrouver les actualités, telles que des sorties de groupe, et, via une liste ou une cartographie, de consulter l’ensemble des lieux culturels partenaires de Souffleurs d’Images.

Ce nouveau site permet à chaque utilisateur, qu’il soit spectateur/visiteur aveugle ou malvoyant, bénévole souffleur ou représentant d’un lieu ou évènement culturel, de créer son compte et d’avoir ainsi accès à des fonctionnalités dédiées : demande de soufflage, mise en lien, récits et témoignages, inscription aux formations, page de présentation du lieu…

Une nouvelle identité visuelle

Pour accompagner ce développement numérique, les Souffleurs d’Images se sont également dotés d’une nouvelle identité visuelle. Un logo pourra être apposé sur les communications de tous les partenaires culturels du service, permettant ainsi d’identifier les salles de spectacles et lieux d’expositions, où la demande d’accompagnement souffleurs d’images est possible.

Le Souffleur d’Images permet de :

– Faciliter l’accès à la culture des publics aveugles et malvoyants,

– Sensibiliser et accompagner les lieux culturels dans leur politique d’accessibilité,

– Former des artistes à l’accompagnement Souffleur et encourager la prise en compte de l’accessibilité dans leurs pratiques professionnelles.

Catherine MANGIN Responsable du service Souffleurs d’Images catherine.mangin@crth.org 01 42 74 17 87

CRTH – Souffleurs d’Images

163 rue de Charenton 75012 PARIS

www.souffleurs.org