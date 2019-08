Les Solitudes en France en 2010: la Fondation de France publie une étude de référence

Attentive au phénomène d’exclusion qui place l’isolement au cœur de la question sociale, la Fondation de France publie aujourd’hui une première étude sur « les Solitudes ». « Cette étude nous fait connaître l’ampleur de ce phénomène et ses impacts sur notre société ; elle nous permet d’évaluer la pertinence des réponses que nous apportons et la façon de les faire évoluer », commente Francis Charhon, Directeur général de la Fondation de France.

1 Français sur 10 est seul et 1 sur 4 risque de le devenir

4 millions de personnes (9% des Français) sont aujourd’hui en situation d’isolement objectif. Les réseaux traditionnellement pourvoyeurs de sociabilité – famille, travail, amis, monde associatif – s’affaiblissent. L’appartenance à un seul de ces réseaux ne semble plus suffire à assurer la pérennité du lien social et les 23% d’individus qui se trouvent dans cette situation sont en « précarité relationnelle » et donc particulièrement fragiles. Ils disposent de peu de ressources ou de leviers pour faire face aux accidents de la vie. Divorce, déménagement, décès, licenciement, maladie, handicap… conduisent alors à la solitude.

Par ailleurs, selon l’étude, les réseaux sociaux virtuels ne sont pas une compensation aux manques de liens sociaux : 88% des personnes en situation de solitude objective ne les fréquentent pas.

Un phénomène précoce : on est seul à partir de 40 ans

La relation « vieillesse et solitude » est en partie fondée : 15 % des plus de 75 ans sont en situation d’isolement objectif. Mais l’étude révèle qu’une part importante de la population est dans cette situation dès 40 ans : 9 % de la population entre 40 et 49 ans.

Les réponses de la Fondation de France

Face à ce constat, la Fondation de France se sent confortée sur la nécessité de maintenir, de recréer des liens sociaux et de mettre l’Homme au centre de ses actions. Elle agit à travers les projets qu’elle soutient à partir de trois préalables :

– assurer un équilibre entre l’autonomie de la personne et des solutions de vie collectives qui respectent l’individu

– redonner un sentiment d’utilité aux personnes seules en leur permettant d’être des contributeurs et pas seulement des « bénéficiaires »

– s’adapter en permanence aux individus et ouvrir des « possibles » en respectant les choix de vie de chacun.

En résumé la Fondation de France opte pour une approche pluridisciplinaire. Elle offre son soutien à un tissu associatif, qui engage au quotidien des solutions nouvelles comme réponses aux solitudes.