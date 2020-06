Les soins de ville en hausse de 4 % au premier trimestre 2010

La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), révèle dans sa dernière étude que les remboursements de soins de ville du régime général ont progressé de 4 % au premier trimestre 2010 (janvier/mars 2010 par rapport à la même période de l’année précédente). La caisse note que cette augmentation est « plus élevée » que la tendance observée au cours des douze derniers mois (+ 3,5 %).

Les soins d’auxiliaires médicaux ont augmenté de 8,2 %, les soins infirmiers de 13,3 %. Les indemnités journalières croissent encore rapidement (6,1 % au premier trimestre) tandis que les honoraires médicaux et dentaires restent quasiment stables (0,9 %).

La caisse constate même le recul des remboursements de soins de médecine générale (- 1,9 % pour le trimestre) « du fait d’une conjoncture épidémique plus faible qu’en 2009 ». Le poste des médicaments délivrés en ville grimpe de 3,7 %.

Côté établissements de santé, les versements aux hôpitaux publics et aux cliniques s’inscrivent respectivement en hausse de 2,1 et 5,1 % au premier trimestre. Le rythme est beaucoup plus rapide pour les établissements médico-sociaux dont les dépenses bondissent de 11,7 % (poursuivant la dynamique des douze derniers mois).

Au total, les dépenses d’assurance-maladie du régime général progressent de 4,1 % (contre un objectif national voté par le Parlement de 3 % pour 2010).

Voir les chiffres sur le site d’Ameli http://www.ameli.fr