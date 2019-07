Les skieurs en compétition à Lans en Vercors

Lans en Vercors, partenaire officiel de l’équipe de France de ski Sport Adapté, confirme encore son engagement en faveur de l’accessibilité du ski pour tous en accueillant les championnats de France de ski Sport Adapté du 7 au 9 Février.

Une édition à ne pas manquer avec au programme les vendredi 8 et samedi 9 Février : Géant, Super G et Slalom pour l’alpin, épreuves en technique libre et classique, relais patrouille et sprint pour le nordique! L’alpin se déroulera aux Montagnes de Lans et le nordique au domaine de l’Aigle.

Venus de toute la France, plus de 100 skieurs en situation de handicap mental ou de troubles psychiques s’affronteront sur ces épreuves au coeur du Parc naturel du Vercors. Le sport Adapté c’est aussi une ambiance et une solidarité hors du commun, un moment fort en émotion qui débutera jeudi 7 février avec la cérémonie d’ouverture à 18h à la salle des fêtes du domaine de l’Aigle à Lans en Vercors.