Les sites santé type Doctissimo invités à établir des liens vers des sites officiels

Les sites internet sur la santé -type Doctissimo- sont invités à faire figurer sur leur page d’accueil des liens vers des sites institutionnels, selon un vote des députés jeudi à l’Assemblée.

La Haute autorité de santé, qui établit déjà “une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé”, doit aussi désormais veiller à ce qu’ils “affichent sur leur page d’acceuil des hyperliens vers des sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments”.

Il peut s’agir par exemple des sites des caisses d’assurance-maladie ou de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), selon les auteurs de l’amendement.

Présenté par des députés PS, l’amendement a été adopté avec l’avis favorable du rapporteur UMP. La ministre Roselyne Bachelot s’en est remise à la sagesse de l’Assemblée (neutralité généralement bienveillante).

“Cela doit contribuer à assurer l’information en santé des patients et des professionnels des santé la plus complète et la plus fiable”, selon les auteurs de l’amendement.

Il a été adopté alors que les députés abordent le titre “prévention et santé publique” du projet de loi “Hôpital, patients, territoire, santé” défendu par Mme Bachelot.

Le nom du site Doctissimo a été cité pendant le débat dans l’hémicycle. Lagardère Active, le pôle médias du groupe Lagardère, avait racheté 53,3% de ce site santé-féminin en février 2008

Source: AFP