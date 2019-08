Les services en ligne de la Sécu se portent bien

2 438 000 comptes “Améli” ont été créés depuis le lancement du service en ligne de l’Assurance maladie, en décembre 2007.

Sa fréquentation a progressé de façon constante avec la constitution de 6000 nouveaux comptes en moyenne par jour.

L’Assurance maladie révèle dans un communiqué qu’en décembre 2008, plus de la moitié des utilisateurs de “Mon compte Améli” étaient des femmes et que les 30-49 ans représentaient 48% des usagers. Parmi les services proposés, ce sont ceux liés aux remboursements qui reçoivent le plus grand nombre de visiteurs.

En février 2009, la rubrique “Vos derniers paiements” a comptabilisé 42% des 3 millions de visites totales du service.