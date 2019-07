Les services de location de véhicules adaptés se développent

Vous avez besoin d’un véhicule adapté mais vous ne souhaitez pas investir dans l’achat d’une automobile ? Vous pouvez louer un véhicule adapté en passant par l’intermédiaire d’une association, d’un concessionnaire ou d’une agence. Une liste non exhaustive classant par région les agences proposant ce type de service est consultable sur le site du CEREMH (centre de ressources et d’innovation mobilité handicap) : www.ceremh.org. Pour la location et la vente de véhicules adaptés, il est également possible de passer par le site d’annonce spécialisée Libertans : libertans-vo.com. Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, celui-ci propose sa propre gamme de véhicules adaptés à louer (transport collectif ou particulier) tout en permettant la consultation et la mise en ligne d’annonces (vente de véhicules d’occasion aménagée, achat de véhicules aménagés d’occasion ou neufs).