Les séquelles les plus fréquentes après un AVC

Une enquête publiée en début d’année par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), montre que les troubles de l’équilibre et de la mémoire sont les séquelles les plus fréquemment rapportées après un accident vasculaire cérébral (AVC).

Cette enquête « Handicap-santé » a permis d’estimer à 1,2 % la proportion de personnes ayant déclaré des antécédents d’AVC dans la population française en 2008-2009. Des séquelles ont été rapportées dans près de deux-tiers des cas

(0,8%), ce qui correspond à un peu plus de 500.000 personnes. Pour ceux qui ont déclaré des séquelles, les plus fréquentes étaient les troubles de l’équilibre, présents dans la moitié des cas, et les troubles de la mémoire (42,1%).

Un peu plus d’un tiers des patients avec séquelles ont rapporté une atteinte motrice d’un ou plusieurs membres, et un sur trois des troubles du langage ou de l’articulation. Près d’un quart ont signalé des troubles visuels et un sur cinq des troubles sensitifs.

La moitié des patients avec séquelles ont déclaré des difficultés importantes ou une impossibilité à marcher 500 mètres. Près de la moitié ont déclaré avoir des difficultés pour au moins une activité élémentaire de la vie quotidienne (toilette, habillage, possibilité de couper sa nourriture ou de se servir à boire). Les séquelles rapportées augmentaient « fortement » avec l’âge : inférieures à 1% avant 45 ans, elles atteignaient 9,5% pour les hommes et 6,6% pour les femmes âgés

de 85 ans ou plus. Les personnes avec séquelles d’AVC étaient 11,1% à résider en institution. Handicapsanté est un système d’enquêtes déclaratives par entretien en face-à-face. Un total de 39.035 entretiens ont été réalisés en 2008 et 2009.