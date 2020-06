Les risques du MP3

Une enquête menée auprès de 1 000 jeunes de 12 à 25 ans, montre que ces derniers écoutent leur baladeur numérique plus d’une heure et demie par jour, avec une écoute en continu d’une heure. Ceux qui l’écoutent le plus longtemps sont aussi ceux qui l’écoutent le plus fort. 40 % des interviewés disent avoir déjà ressenti des acouphènes après une écoute prolongée. Un taux qui augmente avec l’âge : 63 % des 18-25 ans contre 14 % des 12-14 ans. On estime qu’en Europe, près de 10 millions de jeunes risquent de perdre de l’audition de façon irréversible à cause d’une écoute trop longue et trop forte de leur baladeur.