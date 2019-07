Les Rencontres SOGETI

Vous êtes en situation de Handicap et vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un contrat en alternance dans le secteur de l’informatique, cette information est pour vous !Le site MissionHandicap.com et la société Sogeti organisent plusieurs journées d’échanges et de rencontres dans les départements des Bouches du Rhône, de la Haute Garonne, du Rhône, du Nord, de la Loire Atlantique, et du Bas-Rhin. Ces journées seront l’occasion de rencontrer des recruteurs de SOGETI afin de partager et d’échanger au travers d’ateliers individuels et collectifs.

Les domaines de compétences recherchés sont :

• Architectures systèmes,

• Commerces et Marketing,

• Conception et développement informatique,

• Conseil en management,

• Conseil en systèmes d’informations,

• Fonctions Supports,

• Gestion de projets informatiques.

Actuellement, trois dates sont au programme :

14 mars à Aix

22 mars à Toulouse

16 avril à Lyon

Pour participer, inscrivez-vous sur www.MissionHandicap.com/sogeti-france