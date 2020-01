Le projet : Dix mois d’école/ dix villes/ dix classes/ dix fresques à réaliser par les enfants.. Une action de sensibilisation aux handicaps réalisée par Meuphine pour les enfants des écoles élémentaires situées en Essonne et en Seine et marne Un thème : le handicap avec dix sous-thèmes Le choix : par tirage au sort. Pour en savoir plus : contacter la Présidente Nadine Vallet : 06 63 02 12 61