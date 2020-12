Les Rencontres Nationales « Mieux vivre avec le VHC" veulent donner la parole aux malades pour sortir le VHC du silence !

Listen to this article Listen to this article





En mai dernier, l’OMS reconnaissait enfin la lutte contre l’hépatite C comme une priorité absolue de santé publique. AIDES et SOS Hépatites, qui attendaient cela depuis longtemps, s’en félicitent. Pour autant, cette prise de conscience internationale n’a pas été suivie en France de prises de décisions concrètes. L’épidémie continue de progresser, se nourrissant du désintérêt des pouvoirs publics. Le silence entretenu autour de ce virus et des personnes qui le vivent est d’autant plus incompréhensible que l’hépatite C est tout sauf une maladie orpheline : plus de 230 000 personnes vivent avec au quotidien, et plus de 2600 personnes en meurent chaque année. Ces rencontres nationales seront l’occasion de faire entendre haut et fort la voix des personnes concernées.

« Avec des personnes vivant avec une hépatite C, faisons émerger leurs difficultés, leurs besoins et leurs revendications, afin que cette épidémie soit considérée par les pouvoirs publics comme un véritable enjeu de santé ! » explique Bruno Spire, Président de AIDES et Pascal Melin, Président de SOS Hépatites.

Briser le silence qui règne sur l’épidémie d’hépatite C, donner la parole aux malades, principaux concernés : tel est le projet commun de SOS Hépatites et de AIDES avec les rencontres « Mieux vivre avec le VHC ».

Au programme :

« Parcours de vie avec le VHC » : deux personnes viendront nous faire part de leurs difficultés quotidiennes à vivre avec cette maladie.

« L’importance de la démarche communautaire pour faire avancer la recherche » par Jean-François Delfraissy, directeur de l’Agence Française sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS)

« Sortir les hépatites du silence et donner une visibilité aux personnes touchées », par Pascal Melin, président de SOS Hépatites, et Graciella Cattaneo, vice-présidente de AIDES

A la suite de cette session d’ouverture, un point presse sera organisé de 16h30 à 17h00 afin de poursuivre les débats avec tous les intervenants.

Informations pratiques

Quand ?

· Le jeudi 7 octobre 2010 de 15h00 à 17h00.

Où ?

· Siège du Parti Communiste Français, 2 place du Colonel Fabien, 75019 Paris. Métro : Colonel Fabien, ligne 2 ; Parking : Boulevard de la Villette / rue Henri Turot : plan d’accès