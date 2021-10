Les Rencontres Handiagora renouent avec le succès

Ecouter article Ecouter article





La 6e édition des Rencontres Handiagora a connu, le 21 septembre dernier, un véritable succès au regard des protocoles sanitaires imposés aux événements grand public.

Après trois reports, Handiagora a pu s’animer à nouveau dans les salons de l’Espace Tête d’Or, à Villeurbanne. Malgré les appréhensions nées de 18 mois de crise sanitaire, les entreprises, les services publics de l’emploi et le public étaient au rendez-vous, plus motivés que jamais.

Dès 9h00, à l’ouverture, les *61 organismes présents et partenaires étaient impatients d’accueillir les candidats. L’ensemble des professionnels présents sur les stands pour accueillir les visiteurs représentait 180 personnes. Ces professionnels ont beaucoup échangé entre eux et des partenariats et des passerelles sont nés tout au long de la journée.

L’ouverture officielle s’est faite avec une prise de parole de Madame Sandrine Chaix, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des personnes en situation de handicap. La région étant elle-même partenaire des Rencontres Handiagora pour la 4e année consécutive. S’en est suivie une prise de paroles de Mme Marie-Laure BELAIR DARGENT, déléguée régionale de l’Agefiph, elle-même partenaire des Rencontres.

Avec 520 préinscriptions, nous étions très positifs sur le nombre de visiteurs à venir mais une petite crainte de fond demeurait.

À la fin de la journée, le décompte faisait ressortir un peu plus de 650 visiteurs, soit une baisse de 25% par rapport à une année ordinaire. Une baisse, certes, mais une grande satisfaction à la fois des organismes présents et des organisateurs. Le pass-sanitaire n’a pas joué le rôle de frein que nous avions craint.

La journée était aussi ponctuée de conférences, dont une plénière dans l’après-midi. Chacun de ces événements a connu un succès mérité. La conférence plénière fut quant à elle précédée d’une remise de certificats professionnels, obtenus par des personnes déficientes visuelles qui ainsi ont pu faire valoir devant l’ensemble des présents leur compétences professionnelles, tout comme leur existence sur le marché du travail. L’atelier « Parler de soi » a vu passer 67 personnes, ce qui est un exploit au regard de la capacité d’accueil de l’atelier ; et l’atelier « Estime de soi » a de son côté vu passer plus de 50 personnes. Ce qui nous prouve que les candidats ont besoin de réassurance pour parler d’eux et pour faire face à un entretien de pré-recrutement.

La journée qui s’est terminée à 17h00 s’est soldée par une grande satisfaction générale de la part des exposants comme des visiteurs, qui ont répondu chacun de leur côté, à une enquête de satisfaction.

*55 stands + espace conseil emploi dont 31 employeurs, 12 OF, 7 institutionnels, 7 prestataires

La prochaine édition des Rencontres Handiagora aura lieu en avril 2022, date à définir

A lire aussi:

Entrepreneuriat et handicap : Une opportunité d’insertion pour les jeunesµ

Handicap, gratuité des transports régionaux pour les accompagnants