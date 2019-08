Les Rencarts de Pornichet: des spectacles à vivre ensemble : sourds, malentendants et entendants

Pour la cinquième année consécutive, les Renc’Arts s’engagent en proposant un certain nombre de représentations bilingues ; Français/Langue des signes française (LSF). Les Renc’Arts souhaitent permettre aux publics sourds et entendants de partager les mêmes émotions, au même moment, au même endroit dans l’espace public et dans les mêmes conditions. Cette année, le festival des Renc’Arts se veut être un moment d’expression artistique fédérateur de liens entre sourds et entendants. L’événement devient ainsi un moyen d’intégration à double sens.

Il ne s’agit pas de spectacles doublés mais adaptés avec un travail d’écriture et de mise en scène au préalable, réalisé entre la compagnie et notamment les comédiens de Cultiv’Art notre principal partenaire. Ainsi, la traduction en langue des signes prend toute sa dimension artistique. A noter que cette initiative originale est presque une exclusivité en France.

Cet été, trois spectacles sont adaptés. Il s’agit de Rendez-Vous de No Tunes International (théâtre déambulatoire), Riez avec Modération de Réverbère (Cirque), Un signe des Dieux de Cultiv’Art. Ces spectacles sont indiqués par le pictogramme représentant des mains .

Outre ces trois spectacles, une programmation de spectacles visuels permet aux sourds et aux malentendants, mais aussi aux spectateurs non-francophones, de vivre, de partager et d’apprécier ces soirées à part entière. Citons par exemple l’incroyable Rires et Rides des Baladeu’x, la volupté et la poésie des Etoiles des Colporteurs ou encore les acrobaties déjantées des Los 2 Play et leur Comeback. Au total ce ne sont pas moins de 10 spectacles visuels qui promettent des moments de légèreté, de douceur et d’échange. Ils sont indiqués par un pictogramme représentant un oeil.

Tous les Mardis du 16 juillet au 20 Août 2009 ( de 21h à minuit )

Accès Libre et Gratuit