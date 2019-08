Les relations de voisinage auraient un impact sur la santé cardiovasculaire

Le fait de bien s’entendre avec ses voisins pourrait réduire le risque de développer des pathologies cardiovasculaires. C’est ce qui ressort de l’étude américaine « Perceived neighbourhood social cohesion and myocardial infarction » (sur les relations entre voisins et les maladies cardiovasculaires) publiée par le Journal of Epidemiology& Community Health en août 2014, et rapportée par Santé Magazine.

L’étude a été réalisée auprès de 5276 adultes de plus de 50 ans qui ont été suivis pendant quatre ans, chacun devant évaluer sur une échelle de 0 à 7 la qualité des relations entretenues avec ses voisins. À l’issue des quatre ans d’étude, les chercheurs ont constaté que 148 participants étaient décédés entre temps d’une cause cardiaque.

L’analyse des résultats a finalement montré que les personnes ayant fait part de très bonnes relations avec leurs voisins sont aussi celles qui ont développé le moins de problèmes cardiovasculaires. Plus précisément, les chercheurs ont estimé qu’un score de 7/7 en termes de qualité de relations de voisinage, correspondait à une réduction de 67% du risque de crise cardiaque.

Plus d’infos sur : http://jech.bmj.com/