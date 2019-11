Les Recrut’Heures : l’essentiel du recrutement

Le jeudi 16 septembre 2010 au Palais des Congrès de Nice, les demandeurs d’emploi en situation de handicap et les entreprises qui recrutent se rencontrent à l’occasion des Recrut’Heures spécial handicap. Le forum emploi à taille humaine Les Recrut’Heures ont été conçues pour faciliter la rencontre et le dialogue entre le public handicapé en recherche d’emploi et les entreprises. Adapté aux attentes de chacun, ce forum se concentre sur l’essentiel : l’entretien de recrutement. Ainsi, tout est organisé de manière à mettre l’entreprise et le candidat au coeur des échanges et à optimiser les conditions de recrutement.

Deux étapes : de la préparation à l’entretien de recrutement

Un Coaching est proposé aux candidats de façon individuelle ou collective. Ils bénéficient, s’ils le souhaitent, de conseils personnalisés sur la construction de leur CV, la rédaction de leur lettre de motivation et l’entretien de recrutement. Une fois préparés, les candidats accèdent directement à l’Espace Entreprises. Ils présentent leur candidature aux entreprises de leur choix et passent de réels entretiens de recrutement.

Toutes les entreprises présentes recrutent activement des collaborateurs. Une vingtaine d’entreprises est attendue.

Informations pratiques

Les Recrut’Heures ont lieu à Nice le jeudi 16 septembre 2010 au Palais des Congrès (Espace Méditerranée), de 9h à 16h.

Pour bien préparer ce forum et pour de plus amples informations, les candidats sont invités à consulter le site Internet www.jobekia.com/recrutheures. La liste des entreprises présentes et le plan d’accès au forum sont notamment consultables.

Accès au Palais des Congrès :

Boulevard Risso – 06300 NICE

Tramway ligne 1 – Arrêt Acropolis