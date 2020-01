Les radins ont moins de matière grise

Une étude menée par des chercheurs Zurichois a démontré que le taux de matière grise peut évoluer en fonction de la générositédes personnes. La conclusion de la recherche montre que les radins auraient moins de matière grise que les personnes plus charitables. En effet, le volume d’une région du cerveau influencerait l’habilité des gens à semontrer plus ou moins altruiste. L’étude était basée sur un échange de somme d’argent entre participants, où leur volume de matière grise et leur activité cérébrale étaient mesurés. Il a alors été démontré que chez les personnes radines, la zone du cerveau située derrière l’oreille se montrait très active des lorsqu’une petite somme était échangée, contrairement aux personnes plus généreuses, qui voyaient cette région s’activer que lors d’échanges importants.