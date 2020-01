Plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues sur les Pyramides samedi 26 septembre et 50 000 ont signé la pétition pour exhorter le gouvernement français à appliquer sans réserve le Traité d’interdiction des BASM, et à apporter un soutien réel aux victimes.

Plus de 50 000 signatures ont été recueillies pour dire non aux bombes à sous-munitions (BASM). Handicap International va pouvoir s’appuyer sur cette mobilisation citoyenne pour continuer le combat.