Les prix D&O « Accompagnement Handicap » ont été décernés

Trois nouvelles associations dont les projets favorisent le lien social, les relations intergénérationnelles et apportent un mieux-être aux personnes en situation de handicap, distinguées le mardi 29 juin 2010. Le 29 juin 2010 s’est déroilée à Paris, la cérémonie de la remise du Prix D&O « Accompagnement Handicap ». Al’honneur, pour cette troisième édition, les associations Parenthèse, Coccinelle et la Croix Rouge Française (délégation d’Arras), respectivement lauréate des Catégories Enfant, Adulte et Senior. Leurs projets, exemplaires et empreints d’humanité, démontrent la capacité d’innovation du monde associatif pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de dépendance, et de leurs aidants.

Parce que les associations sont très souvent à l’origine de projets novateurs, apportant des réponses particulièrement adaptées aux publics qu’elles accompagnent, D&O a créé en 2008 le Prix « Accompagnement Handicap » pour soutenir, valoriser et promouvoir les initiatives des associations qui accompagnent dans leur quotidien, les enfants, les adultes et les seniors en situation de handicap.

Le Prix D&O est décerné selon des critères bien précis :

‐ Les projets présentés doivent apporter un mieux–être aux personnes en situation de handicap ou de dépendance et favoriser le lien social ou les relations intergénérationnelles.

‐ Ils peuvent être réalisés, en cours de réalisation ou conceptualisés.

‐ Les champs d’intervention possibles sont multiples : matériel, psychologique, moral, culturel, pédagogique, sociologique.

En 2010, 50 000 € au total sont remis aux associations lauréates pour leur permettre de poursuivre et d’intensifier leurs actions.

Un nombre croissant de dossiers réceptionnés chaque année

400 dossiers de candidature ont été reçus pour l’édition 2010, dossiers qui témoignent tous de la qualité, de la richesse et de l’ingéniosité du monde associatif.

Le Jury, composé d’Administrateurs D&O et de représentants du secteur associatif, médico-social et prévoyance – CCAH, CLEIRPPA, FNG, CNSA, APAJH, OEuvre Falret, OCIRP* – a sélectionné les trois associations suivantes :

– Association Parenthèse pour la création d’une maison d’accueil temporaire non médicalisée afin de permettre un temps de répit aux aidants familiaux. La structure sera ouverte en horaires décalés et le week-end.

– Association Coccinelle pour permettre aux personnes paraplégiques, tétraplégiques ou souffrant de toute autre forme interdisant la marche de faire des randonnées dans la nature en toute autonomie grâce à la Coccinelle, fauteuil électrique tout terrain.

– Croix Rouge Française – Délégation d’Arras pour leur Halte détente Alzheimer, accueil de jour non médicalisé pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, basé sur le principe d’accompagnement suivant : « un malade / un bénévole ».

* CCAH – Comité national Coordination Action Handicap, CLEIRPPA – Centre de liaison, d’études, et d’information sur les problématiques des personnes âgées, FNG – Fondation nationale de Gérontologie – CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Fédération APAJH – Association pour adultes et jeunes handicapés, OEuvre Falret – fondation sur le handicap psychique, OCIRP – Union d’institutions de prévoyance

Rendez-vous en janvier 2011 pour la prochaine édition du Prix D&O « Accompagnement Handicap ».

Lancement de l’appel à projets en janvier 2011.

Clôture des candidatures le 31 mars 2011

Réunions du jury en mai 2011

Cérémonie de remise du prix en juin 2011