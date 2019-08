Les premiers Trophées Handi Plus du Rhône

Le Club « Handi Plus » du MEDEF Lyon-Rhône lance un appel à candidatures auprès des entreprises pour les premiers Trophées Handi Plus 2010. Les prix seront remis le jeudi 18 novembre 2010, durant la 14ème Semaine nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Ces Trophées mettront à l’honneur des entreprises ayant mené une ou plusieurs actions significatives et innovantes pour l’emploi des personnes handicapées.

Cette opération a été lancée par le Club « Handi Plus » du MEDEF Lyon-Rhône en partenariat avec les branches professionnelles et les partenaires de l’emploi des personnes handicapées du département.

Toutes les entreprises privées du département,

– quelle que soit leur taille,

– qu’elles soient ou non assujetties à l’obligation d’emploi des personnes handicapées,

qui ont accueilli, intégré, maintenu dans l’emploi un ou des travailleurs handicapés ou qui ont mis en place un partenariat avec le secteur protégé ou adapté, dans la période 2006-2010, peuvent déposer un dossier de candidature.

Trois types d’actions seront récompensées :

– Le recrutement et l’intégration d’une ou plusieurs personnes handicapées

– Le maintien en emploi d’une personne devenue handicapée

– Le partenariat et la sous-traitance mis en place avec le secteur protégé ou adapté

Chaque entreprise a la possibilité de candidater dans plusieurs catégories de même qu’elle peut présenter plusieurs dossiers dans une même catégorie.

Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès du Club « Handi Plus » au MEDEF Lyon Rhône (cf. contacts) et à déposer avant le 24 septembre 2010.

Le jury, composé de représentants d’entreprises et de partenaires pour l’emploi des personnes handicapées, retiendra 3 à 4 nominés pour chacune des catégories et choisira un lauréat. Un prix spécial du jury sera remis par le Groupe Apicil en récompense d’une action remarquable, inscrite dans le long terme par une entreprise responsable et solidaire.

La soirée officielle de remise des Trophées se déroulera le jeudi 18 novembre, au cours d’un évènement organisé à l’IGS (sur le campus de l’université professionnelle internationale – rue René Cassin – Lyon 9è).

A cette occasion, un espace partenaires permettra à l’ensemble des entreprises invitées de rencontrer les acteurs locaux de l’emploi et du handicap pour les accompagner dans leurs démarches.

Créé en 2001 par le MEDEF Lyon-Rhône avec le soutien financier de l’AGEFIPH Rhône-Alpes, le Club « Handi Plus » constitue un réseau permanent d’informations, d’échanges, d’actions, et de partage d’expériences pour la mise en œuvre de politiques d’emploi de personnes handicapées. C’est donc en toute légitimité que le Club lance cette année les Trophées Handi Plus du Rhône, permettant de valoriser et promouvoir les actions exemplaires menées pour l’emploi des personnes handicapées.

Soutenue par le groupe APICIL, GDF Suez, Sanofi Pasteur (division vaccins du Groupe Sanofi-aventis), la Société Générale, l’AGEFIPH et la DIRECCTE Rhône-Alpes, cette initiative du Club « Handi Plus » du MEDEF Lyon-Rhône espère de nombreuses candidatures, démontrant ainsi l’implication responsable des entrepreneurs rhodaniens pour mener une politique solidaire en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Contact entreprises :

Club « Handi Plus » du MEDEF Lyon-Rhône

Cité des Entreprises

60 Avenue Jean Mermoz

69384 LYON Cedex 08

Contact : Claudette Golfier

Mail : claudette.golfier@medeflyonrhone.com  04 78 77 07 72