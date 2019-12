Les premières Rencontres de la Sous-Traitance

L’UNEA, l’ARESTPA et l’Agefiph organisent les 1ères Rencontres de la Sous-Traitance. Elles auront lieu le jeudi 30 avril 2009 de 9h30 à 12h dans les locaux de l’ADIS Entreprise adaptée. Objectif des ces rencontres : faire connaître aux entreprises les savoir-faire et le potentiel de production et de services des travailleurs handicapés accueillis en Entreprise Adaptée ou en Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

En effet, passer des contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec les Entreprises Adaptées ou les ESAT est un moyen, pour les entreprises de plus de 20 salariés, de satisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

l’ADIS Entreprise adaptée: 7 rue B. Palissy – ZI du Brézet – 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 92 75 99 E-mail : pdith63@pdith63.org