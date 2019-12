Les personnes handicapées ne doivent pas payer la crise financière

Représentant 50 millions d’européens en situation de handicap, le Forum Européen des Personnes Handicapées appelle le Conseil Europeén la Commission Européenne et le Parlement Européen,, les Institutions Européennes et tous les Gouvernements des pays européens à s’assurer que les personnes handicapées et leurs familles n’aient pas à payer les conséquences de la crise financière internationale par une réduction de leurs revenus, de leurs accès à l’emploi, de leurs moyens de compensation ou par une réduction des moyens attribués à leurs organisations représentatives.

La crise financière a été causée par des accords de prêts irresponsables et des négligences inacceptables de la part des responsables d’Institutions financières et de régulation financières. La réponse des Gouvernements à cette déroute bancaire a été la création de ressources financières pour sauver les banques. Maintenant que la perte de confiance gagne l’économie réelle, il est essentiel que les européens exposés à la pauvreté, à la maladie et aux situations handicap n’aient pas à faire les frais de cette crise. Déjà affectée par la précarité avant cette crise, nous pensons au contraire qu’une politique de relance devrait augmenter les allocations, investir dans l’accessibilité et accorder des avantages fiscaux pour que ces groupes puissent consommer des biens et des services et ainsi soutenir le développement économique.

Avec l’adoption par les Nations Unies de la Convention Internationale pour le droit des personnes handicapées le monde vient juste de reconnaître le besoin urgent d’un élargissement du cadre des Droits de l’Homme aux personnes handicapées. La société ne peut pas se permettre maintenant de d’affaiblir son engagement pour les Droits de la Personne et notamment le droit à l’emploi et le droit à fonder une famille.

Il est depuis longtemps d’usage que la réponse aux besoins des personnes handicapées représente une « réserve d’emploi », ce sont les dernières à être engagées et les premières à être licenciées, perçues comme quantité négligeable. La dégradation de la situation économique a déjà conduit plusieurs pays à vouloir supprimer des avantages acquis, comme en Irlande, en Hongrie, en Suède et en Italie. La leçon de cette crise est que l’investissement sur le développement des personnes est beaucoup plus essentiel que les investissements spéculatifs, qu’il bénéficie à l’ensemble de la collectivité et qu’il renforce les capacités de réponse collective à ce type de crise. Si le fossé entre les riches et les pauvres s’élargit encore la crise coûtera plus cher et durera plus longtemps. Le Forum Européen des Personnes Handicapées veillera à ce que l’égalité et les droits des personnes handicapes devienne une priorité de l’agenda politique européen lors des prochaines élection européennes.

Les restrictions et l’augmentation du chômage vont créer un terrain propice au développement de la violence, d’attitudes dangereuses pour la démocratie et constituent une menace pour la solidarité. Nous appelons les responsables politiques et économiques à faire face à leur responsabilité et à prendre immédiatement les décisions nécessaires pour que les personnes handicapées, leurs familles et les personnes pauvres soient traitées avec équité et leur avenir économique assuré.

Le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) est la plateforme européenne qui représente les intérêts de 50 millions de citoyens handicapés au sein de l’Union européenne. Les organisations membres du FEPH incluent les plateformes nationales des personnes handicapées de tous les Etats membres de l’UE et de l’Espace économique européen, ainsi que les ONG européennes représentant les différents types de handicap. La mission du FEPH est de garantir le respect total des droits fondamentaux et humains des personnes handicapées par le biais d’une implication active dans le développement et application des politiques européennes.