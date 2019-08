Les personnes handicapées dans l’Union Européenne

Les personnes handicapées ne forment pas une petite minorité : plus de 65 millions de citoyens avec un handicap, c’est plus de 15% de la population de l’UE et une famille sur quatre compte parmi ses membres, une personne handicapée. Quelle est la situation des personnes handicapées dans l’Union Européenne aujourd’hui ?

Elels ont moins de 50% de chances d’atteindre un niveau d’études supérieures par rapport aux personnes non handicapées et de nombreux enfants handicapés ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’éducation.

Dans la plupart des cas, elles dépendent des prestations sociales plutôt que des salaires. En outre, leurs revenus sont généralement nettement plus bas que les revenus des personnes non handicapées et elles font face à un niveau de chômage deux fois plus élevé que celui des personnes non handicapées, d’après les statistiques du marché du travail. En outre, des milliers d’entre elles sont exclues du marché du travail et ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques sur le chômage.

Elles vivent souvent dans un environnement inaccessible, bien que représentant 40% de la population avec les autres personnes dont la mobilité est temporairement réduite.

Parmi les personnes handicapées, une personne sur deux n’a jamais participé à des activités de loisirs ni à des activités culturelles ou sportives et n’a jamais eu accès aux théâtres, cinémas, concerts, bars et restaurants, et bibliothèques.

Elles sont confrontés à l’isolement et aux préjugés.

Plus de 200 000 personnes handicapées sont obligées de vivre dans des institutions fermées, sans avoir le droit de faire leurs propres choix de vie et sont privées de leurs Droits Humains les plus fondamentaux.

La libre circulation des personnes dans l’Union Européenne n’est pour nous qu’un idéal car la plupart du temps des barrières less empêchent de sortir de chez elles.

Lors de la campagne 1million4disability, plus d’1 300 000 citoyens ont signé la pétition en faveur de mesures législatives européennes pour faire de la discrimination des personnes handicapées une histoire ancienne.

L’Union Européenne et les citoyens handicapés



Un nombre croissant de villes européennes offrent des transports publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, contribuant ainsi à leur autonomie et à leur mobilité.

Les employeurs doivent appliquer les procédures de recrutement sur la base de l’égalité des chances et proposer d’adapter le lieu de travail aux besoins de la personne handicapée.

Une personne handicapée peut engager une action en justice si il/elle estime être discriminé(e) par son employeur lors de sa candidature à un emploi ou à une formation.

Un nombre de plus en plus important de sites Internet sont accessibles aux personnes handicapées.

Un nombre croissant d’ascenseurs sont conçus de manière à répondre aux normes d’accessibilité.

Un nombre croissant de produits et services des technologies de l’information et de la communication, comme les téléphones mobiles, les logiciels et matériels informatiques, sont maintenant accessibles aux personnes aveugles et mal voyantes.

Les billets de banques et les pièces de monnaie en Euro constituent la devise la plus accessible qui n’ait jamais existé en Europe pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Un nombre croissant de médicaments sont vendus avec une notice d’informations en Braille.

Les personnes handicapées sont en droit de bénéficier d’une assistance complète lorsqu’elles font des voyages aériens, depuis l’aéroport de départ jusqu’à l’aéroport d’arrivée.

Initiée par le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH), l’Année Européenne des Personnes Handicapées de 2003, a été l’occasion d’accroître la sensibilité aux questions du handicap, du niveau européen au niveau local ; de nombreuses initiatives gouvernementales et législatives ont été développées dans différents pays de l’UE.

Lorsqu’elles passent des contrats publics de biens et services, les autorités publiques sont tenues de prendre en compte les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées.

35 % du financement de l’UE destiné aux zones régionales et locales, doit respecter les principes de la non-discrimination et de l’accessibilité complète pour les personnes handicapées.

Fortement soutenue et promue par le Forum Européen des Personnes Handicapées, la Convention de l’ONU sur les Droits des Personnes Handicapées est entrée en vigueur en mai 2008 ; il s’agit du premier instrument international et juridiquement contraignant applicable à l’Union Européenne et à ses Etats membres.