Les personnes handicapées continuent d’être exclues du système éducatif

Europe 2020, la stratégie de croissance européenne pour la décennie à venir, indique que l’UE veut réduire l’abandon scolaire. Les personnes handicapées représentent 15% de la population des États membres : mettre l’accent sur une éducation inclusive et sur les besoins spécifiques des personnes handicapées permettrait donc de réduire le taux d’abandon scolaire. Mais la Commission européenne a adopté fin janvier la communication « La lutte contre l’abandon scolaire » et aucune recommandation n’y est faite concernant les personnes handicapées.

L’absence d’une recommandation du mouvement des personnes handicapées demandant d’inclure les personnes en situation de handicap dans le système d’éducation traditionnelle constitue une lacune majeure de cette stratégie. Inclure les personnes handicapées dans le système éducatif aiderait à améliorer la situation et permettrait potentiellement d’atteindre les objectifs d’Europe 2020. Si le système d’éducation était plus accessible, le nombre d’élèves abandonnant l’école diminuerait grâce à la participation des personnes handicapées. Il est essentiel que l’éducation réponde aux besoins de chaque étudiant, par exemple grâce à l’aide d’assistants pour répondre à des besoins spécifiques, en améliorant l’accessibilité des écoles et les bâtiments d’université et en fournissant des documents accessibles.

Décisions importantes des États membres en mai

Les ministres de l’éducation débattront des propositions de la Commission lors de leur Conseil qui se tiendra du 2 au 4 mai à Bruxelles. Les États membres seront invités à adopter des stratégies globales à partir de ce cadre de travail d’ici la fin 2012, et à les mettre en œuvre via leurs programmes de réformes nationaux. Il est important que la recommandation du conseil inclue des mesures traitant spécifiquement de l’abandon scolaire des jeunes handicapés.