Les personnes handicapées battent un record ! Celui du chômage !!

Fin 2014 le taux des personnes handicapées au chômage avait fait un bond de 9% par rapport à l’année précédente soit 452.000 travailleurs handicapés qui pointaient à Pôle emploi. Cela représente 2,2 fois plus qu’en 2007, c’est une progression presque deux fois plus rapide que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, qui alarment les associations.

D’après les chiffres publiés par le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), le nombre de demandeurs d’emploi handicapés dépassait fin 2014 les 450.000, ce qui représente un niveau jamais atteint. Commel remarque l’Association des paralysés de France (APF) et l’Union nationale des associations de parents déficients auditifs (Unapeda).

Il faut dire que les travailleurs handicapés en recherche d’emploi cumulent les difficultés: 44% ont plus de 50 ans, 23% seulement ont au moins le niveau bac, 56% sont au chômage depuis plus d’un an et 33% depuis plus de deux ans.

Mais cette augmentation des demandeurs d’emploi handicapés n’est pas due qu’à la situation économique très difficile de notre pays, elle s’explique notamment par la croissance du nombre de personnes qui ont obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et qui représente un bond de 40% entre 2008 et 2011 selon les dernières estimations officielles connues, mais sur le terrain depuis 2012 force est de constater que cette tendance se confirme.

Une croissance du chômage qui contrats avec les efforts que le entreprises continuent de faire pour respecter leurs obligations. Mais on ne peut pas nier que les défaillances d’entreprises et les licenciements massifs sont aussi une partie de la situation actuelle.

Les fonds alloués à l’accompagnement des personnes handicapées par le biais de l’Agefiph sonti en baisse et sont passés de 539 millions d’euros en 2010 à 421 millions en 2014 et de 212 millions d’euros à 131 millions pour le FIPHFP, son homologue pour la fonction publique. Selon l’Agefiph, la baisse des recettes s’explique aussi par les fermetures ou regroupements d’entreprises et la baisse des effectifs salariés.

Le nombre de postes occupés par des salariés handicapés “a certes augmenté depuis 2007, dans le public comme dans le privé, mais cette hausse reste insuffisante pour absorber la hausse encore plus rapide de travailleurs handicapés qui arrivent sur le marché”, d’après les associations spécialisées.