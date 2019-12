Depuis 1976, les Pères Noël verts du SPF parcourent, chaque année, en décembre, les villes de France afin d’apporter du réconfort aux familles démunies. Revêtus de leur houppelande verte, couleur de l’espérance, les Pères Noël verts du Secours populaire permettent aux personnes défavorisées de vivre les fêtes de fin d’année comme toutes les autres familles. Privées de l’essentiel au quotidien, des centaines de milliers de familles se retrouvent exclues à l’occasion de Noël et des fêtes de fin d’année. Ainsi, depuis plus de 30 ans, les Pères Noël verts tentent de lutter contre l’exclusion sociale, de rompre l’isolement des personnes et veillent à entretenir les liens familiaux lors des fêtes de fin d’année mettant en exergue les valeurs de partage et de chaleur.

Pour que l’esprit de Noël soit au rendez-vous

Collecte de jouets neufs, distribution de cadeaux autour de l’arbre de Noël, parades et cavalcades, les Pères Noël verts se mobilisent un peu partout en France pour aider les familles à organiser leurs fêtes de fin d’année dans la dignité.

En récoltants dons et jouets neufs, ils permettent au Père Noël d’offrir des cadeaux et des réveillons de fête à tous les enfants.

Le Secours populaire propose ainsi des libres-services de la solidarité où les familles en difficulté ont la possibilité d’effectuer leurs courses de Noël et de choisir des mets de réveillon, des décorations pour la maison, des sapins de Noël, des livres et des jouets neufs pour les enfants.

Le Secours populaire privilégie également des repas de fête dans de vrais restaurants offrant une alternative aux familles qui souhaitent fêter Noël en dehors de chez elles.

D’autre part, à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, des dîners et soirées de fête sont organisés avec les bénévoles permettant à ces familles de partager ensemble des moments de bonheur et d’amitié.

Le SPF invite aussi les enfants à des sorties au cirque, au cinéma et leur propose d’assister avec leurs familles à divers spectacles et goûters de Noël.

L’action des Pères Noël verts ne se limite pas à la France. Par l’intermédiaire de notre réseau de solidarité mondiale, des enfants des quatre coins du monde fêtent chaque année Noël à leur façon.

En savoir plus : www.secourspopulaire.fr