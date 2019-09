L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA – organise le lundi 28 avril 2014 un colloque sur le thème « Les oubliées de la parité : les femmes handicapées dans l’emploi ».

Placé sous l’égide de Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité femmes-hommes, ce colloque poursuit les réflexions menées par FDFA sur l’accès à l’emploi des femmes en situation de handicap, en particulier les travaux du forum « Femmes, Emploi, Handicap » de 2009.

À l’heure où le monde du travail connaît un bouleversement de fond sur la parité et l’égalité femmes/hommes devant l’emploi, où de grands groupes mènent une politique volontariste de recrutement de femmes, où d’importantes actions de sensibilisation sont déployées pour lutter contre les stéréotypes et le plafond de verre, il nous semble indispensable de poser la question : Qu’en est-il quand une femme est en situation de handicap ? Est-ce que la « culture de l’égalité » concerne aussi les femmes handicapées ?

S’inscrivant dans le Semestre de la parité initié par le HCEHF, cette journée de réflexion et de dialogues permettra de mettre en lumière les principaux freins à l’insertion professionnelle des femmes en situation de handicap et d’interroger les politiques publiques afin que soient enfin prises en considération les conséquences de la double discrimination : être femme et handicapée quand il est question d’emploi.

Le 28 avril, au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, salle Laroque.

Informations utiles : www.femmespourledire.asso.fr