Les ostéopathes ont leur site

Le Registre des Ostéopathes de France a développé un nouveau site internet destiné à mieux répondre aux attentes et interrogations du grand public, des étudiants, de la presseSur internet, en France, l’ostéopathie a souffert d’une prise de parole floue, et du peu de rigueur et de ligne directrice de la plupart des acteurs visibles.

Le grand public, les étudiants et la presse se perdaient dans des informations confuses, parfois contradictoires, et au final, peu convaincantes.

Avec son nouveau site, le ROF souhaite être fidèle à sa mission : présenter enfin un portrait fiable, clair et pratique de la profession et de ses enjeux.

Avec une ergonomie de navigation repensée, le nouveau site – doté d’un espace presse – est clairement organisé comme un portail autour de 3 «points d’entrée» :

• Le patient, en quête d’informations et de réponses précises.

• L’étudiant, soucieux de son avenir.

• L’ostéopathe lui-même.

Enfin, fait unique dans la profession, ce nouveau site est complété par une flotte de mini-sites (dédiés à un praticien en particulier) destinée à identifier rapidement l’ostéopathe le plus compétent près de chez soi.

Depuis 1981, Le Registre des Ostéopathes de France défend le plus haut niveau de la profession dans notre pays. C’est la seule organisation de la profession à obtenir le label Quali’OP, délivré par l’AFAQ-AFNOR. Il se porte garant de l’expertise de ses membres, qui satisfont à des critères rigoureusement contrôlés. Le ROF compte plus de 1.000 praticiens exclusifs de l’ostéopathie, parmi les meilleurs de France.